Нагадав про Україну: Козак Сіромаха зворушливо заспівав у центрі Парижа – потужне відео

Український виконавець KOZAK SIROMAHA вирішив нагадати про Україну та нашу боротьбу за кордоном. Артист просто в центрі Парижа біля Ейфелевої вежі заспівав українську пісню.

Співак показав потужне відео у своєму Instagram. У дописі Козак Сіромаха наголосив, що треба нагадати світу про Україну і що перемога буде за нами.

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За його словами, раніше весь світ дізнався про свою матір — про Україну, і тепер не можна дати всім забути.

Хочеться, аби вони не забували, що доля планети зараз вирішується в Україні. Тому сприймаємо усе як є, діємо із чистим розумом та думками. Тільки перемога,

– написав Козак Сіромаха.

Артист зворушливо заспівав українську пісню, у якому є важлива фраза "За зимою прийде весна".

У мережі українці підтримали виконавця:

Дуже круто! На фоні Ейфелевої вежі наш український козак співає наші пісні французам. Це ж фантастика.

Дякую Вам, козаче! Те, що Ви робите - приголомшливо і неймовірно крутезно!! Слава Україні.

Дякую Вам велике. Ви несете нашу самобутню культуру та відроджуєте традиції і звичаї.

Дай Бог, щоб людство це збагнуло й перестало бути таким цинічним, як зараз є.

Козацькому роду нема переводу.

До слова, днями KOZAK SIROMAHA випустив кліп на відому пісню "Засвіт встали козаченьки", яку приписують полтавській піснярці Марусі Чурай. Вірші, які лягли в основу музичного твору, оспівують мужність та звитягу українських воїнів, які їдуть боронити рідну землю від ворога.