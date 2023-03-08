Співак показав потужне відео у своєму Instagram. У дописі Козак Сіромаха наголосив, що треба нагадати світу про Україну і що перемога буде за нами.
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За його словами, раніше весь світ дізнався про свою матір — про Україну, і тепер не можна дати всім забути.
Хочеться, аби вони не забували, що доля планети зараз вирішується в Україні. Тому сприймаємо усе як є, діємо із чистим розумом та думками. Тільки перемога,
– написав Козак Сіромаха.
Артист зворушливо заспівав українську пісню, у якому є важлива фраза "За зимою прийде весна".
У мережі українці підтримали виконавця:
- Дуже круто! На фоні Ейфелевої вежі наш український козак співає наші пісні французам. Це ж фантастика.
- Дякую Вам, козаче! Те, що Ви робите - приголомшливо і неймовірно крутезно!! Слава Україні.
- Дякую Вам велике. Ви несете нашу самобутню культуру та відроджуєте традиції і звичаї.
- Дай Бог, щоб людство це збагнуло й перестало бути таким цинічним, як зараз є.
- Козацькому роду нема переводу.
До слова, днями KOZAK SIROMAHA випустив кліп на відому пісню "Засвіт встали козаченьки", яку приписують полтавській піснярці Марусі Чурай. Вірші, які лягли в основу музичного твору, оспівують мужність та звитягу українських воїнів, які їдуть боронити рідну землю від ворога.