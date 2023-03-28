Костюм та особлива брошка: Зеленська вразила ефектним образом на зустрічі з Орландо Блумом

Олена Зеленська зустрілася з голлівудським актором Орландо Блумом, який приїхав з візитом до України. Перша леді зачарувала неймовірним образом, який прикрасила особливою брошкою.

Зеленська разом з Орландо Блумом відвідала захід "ЮНІСЕФ: Молодь для України. План відновлення". Нагадаємо, що актор також є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

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Олена Зеленська особисто зустрілася з британським актором Орландо Блумом. Вона подякувала йому за підтримку та візит України у цей складний час.

Життя дає нам сюжети і героїв, що занадто фантастичні навіть для кіно. Дякую послу доброї волі UNICEF Орландо Блуму за візит до України в цей складний час. Ваша підтримка дітей та молоді дійсно надихає,

– написала перша леді після зустрічі.

Вона додала, що спільними зусиллями з світовими зірками Україна доб‘ється справедливості.

Зеленська вразила своїм образом на зустрічі

Для спілкування з голлівудським актором перша леді одягла блезку та сірий брючний костюм. Образ вона підкреслила символічною брошкою у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.



Олена Зеленська зустрілася з Орландо Блумом / Фото з її твіттеру

Олена Зеленська наголосила, що російська агресія принесла українським дітям важкий травматичний досвід, проте вони знаходять сили вчитися та будувати майбутнє.

У молоді тепер аж занадто багато досвіду. Вона знає, як вчитися в бомбосховищах і прокидатися від повітряних тривог, як жити без електрики, бачити близьких і друзів лише по відеозв’язку або не мати зв’язку взагалі, виїжджати з окупації… Цього досвіду не мало бути ні в кого, тим більше в дітей,

– сказала вона під час виступу.

І водночас, як зазначила перша леді, молодь тримається, підтримує дорослих, навчається, розвивається та вірить. "Багато хто вживає словосполучення "діти війни". Але наші діти – це діти перемоги. І самі переможці. Лише так", – додала вона.

Дивіться фото Олени Зеленської на заході від ЮНІСЕФ:

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