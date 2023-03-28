Костюм та особлива брошка: Зеленська вразила ефектним образом на зустрічі з Орландо Блумом
Джерело:Олена Зеленська
Олена Зеленська зустрілася з голлівудським актором Орландо Блумом, який приїхав з візитом до України. Перша леді зачарувала неймовірним образом, який прикрасила особливою брошкою.
Зеленська разом з Орландо Блумом відвідала захід "ЮНІСЕФ: Молодь для України. План відновлення". Нагадаємо, що актор також є послом доброї волі ЮНІСЕФ.
Цікаво Кеті Перрі гордо відреагувала на візит Орландо Блума в Україну: "Ти герой"
Олена Зеленська особисто зустрілася з британським актором Орландо Блумом. Вона подякувала йому за підтримку та візит України у цей складний час.
Життя дає нам сюжети і героїв, що занадто фантастичні навіть для кіно. Дякую послу доброї волі UNICEF Орландо Блуму за візит до України в цей складний час. Ваша підтримка дітей та молоді дійсно надихає,
– написала перша леді після зустрічі.
Вона додала, що спільними зусиллями з світовими зірками Україна доб‘ється справедливості.
Зеленська вразила своїм образом на зустрічі
Для спілкування з голлівудським актором перша леді одягла блезку та сірий брючний костюм. Образ вона підкреслила символічною брошкою у вигляді знаменитого півника з Бородянки, який став уособленням стійкості та незламності українського духу.
Олена Зеленська зустрілася з Орландо Блумом / Фото з її твіттеру
Олена Зеленська наголосила, що російська агресія принесла українським дітям важкий травматичний досвід, проте вони знаходять сили вчитися та будувати майбутнє.
У молоді тепер аж занадто багато досвіду. Вона знає, як вчитися в бомбосховищах і прокидатися від повітряних тривог, як жити без електрики, бачити близьких і друзів лише по відеозв’язку або не мати зв’язку взагалі, виїжджати з окупації… Цього досвіду не мало бути ні в кого, тим більше в дітей,
– сказала вона під час виступу.
І водночас, як зазначила перша леді, молодь тримається, підтримує дорослих, навчається, розвивається та вірить. "Багато хто вживає словосполучення "діти війни". Але наші діти – це діти перемоги. І самі переможці. Лише так", – додала вона.
Дивіться фото Олени Зеленської на заході від ЮНІСЕФ:
Що відомо про візит Орландо Блума до України: основне
- 27 березня Орландо Блум прибув до Києва. Голлівудський актор відвідав дітей у центрі "Спільно", який збудований глибоко в метро Києва. Він зворушливо написав у своєму інстаграмі: "Дітям в Україні треба повернути дитинство".
- Після цього актор поїхав в деокуповані Ірпінь і Демидів, де познайомився з багатодітною родиною, що виховує дев'ятьох дітей. Зірка разом зі 150 дітьми взяв участь в освітньому квесті пса-сапера Патрона. Завдяки цьому Орландо навіть вивчив правила мінної безпеки.
- На Орландо Блума чекали й в Офісі Президента – Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Дар'я Герасимчук і команда ЮНІСЕФ поспілкувалися з актором. Вони обговорили питання відбудови України та шкільної інфраструктури.