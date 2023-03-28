Зеленская вместе с Орландо Блумом посетила мероприятие "ЮНИСЕФ: Молодежь для Украины. План восстановления". Напомним, что актер также есть послом доброй воли ЮНИСЕФ.
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Елена Зеленская лично встретилась с британским актером Орландо Блумом. Она поблагодарила его за поддержку и визит Украины в это сложное время.
Жизнь дает нам сюжеты и героев, которые слишком фантастичны даже для кино. Спасибо послу доброй воли UNICEF Орландо Блуму за визит в Украину в это сложное время. Ваша поддержка детей и молодежи действительно вдохновляет,
– написала первая леди после встречи.
Она добавила, что совместными усилиями с мировыми звездами Украина добьется справедливости.
Зеленская поразила своим образом на встрече
Для общения с голливудским актером первая леди надела блезку и серый костюм брюка. Образ она подчеркнула символической брошью в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.
Елена Зеленская встретилась с Орландо Блумом / Фото с ее твиттера
Елена Зеленская подчеркнула, что российская агрессия принесла украинским детям тяжелый травматический опыт Однако они находят силы учиться и строить будущее.
У молодежи теперь слишком много опыта. Она знает, как учиться в бомбоубежищах и просыпаться от воздушных тревог, как жить без электричества, видеть близких и друзей только по видеосвязи или не иметь связи вообще, выезжать из оккупации… Этого опыта не должно быть ни у кого, тем более у детей,
– сказала она во время выступления.
И, как отметила первая леди, молодежь держится, поддерживает взрослых, учится, развивается и верит. "Многие употребляют словосочетание "дети войны". Но наши дети – это дети победы. И сами победители. Только так", – добавила она.
Смотрите фото Елены Зеленской к западу от ЮНИСЕФ:
Что известно о визите Орландо Блума в Украину: основное
- 27 марта Орландо Блум прибыл в Киев. Голливудский актер посетил детей в центре "Совместно", построенном глубоко в метро Киева. Он трогательно написал в своем инстаграмме: "Детям в Украине нужно вернуть детство".
- После этого актер уехал в деоккупированные Ирпень и Демидов, где познакомился с многодетной семьей, воспитывающей девятерых детей. Звезда вместе со 150 детьми принял участие в образовательном квесте пса-сапера Патрона. Благодаря этому Орландо даже изучил правила минной безопасности.
- Орландо Блума ждали и в Офисе Президента – Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дарья Герасимчук и команда ЮНИСЕФ пообщались с актером Они обсудили вопросы восстановления Украины и школьной инфраструктуры.