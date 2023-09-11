Таку гучну заяву в мережі сприйняли неоднозначно. Були люди, які підтримали танцівницю, які її засудили й ті, які проігнорували скандал. Українська акторка Олена Світлицька залишилась на стороні дівчини.

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Олена Світлицька підтримала Валентину Марініну

Вона поділилася, що, на жаль, багато українських жінок страждають від домашнього насилля і вірять, що самі в цьому винні.

Для мене Валя сьогодні є уособленням багатьох українських жінок, які дозволяють себе ображати й вірять, завдяки партнерам, що вони не ок. Вірять, що це вони винні, що не зберегли сім'ю. Що причина саме в них,

– поділилася знаменитість.

Вона додала: "Я бачила, як Валя згасала на очах, а сьогодні бачу, як підіймається. Неймовірно сильна дівчинка".



Олена Світлицька підтримала Валентину Марініну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тут слід зазначити, що й інші українські знаменитості також підтримали танцівницю. Зокрема, репост допису Валентини зробили акторки Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова, журналістка Анастасія Лугова та інші. Також деякі зірки написали співчутливі коментарі під дописом Валентини. Серед них – Маша Єфросиніна, Аліна Шаманська, Тарас Цимбалюк та багато інших.

До слова, першим чоловіком, котрий публічно поспівчував Валентині, був Анатолій Анатоліч.

Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насиллі

Колишня дружина актора Валентина Марініна зізналась, що була жертвою домашнього насильства. Вона розповіла, що страждала від побоїв та знущань.

"Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник. Я – колишня жертва, насильник і рятівник в одному флаконі", – писала танцівниця.