Костянтин Войтенко неоднозначно прокоментував розлучення й згадав про 6-річну доньку
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Ще рік тому Костянтин Войтенко був на межі розриву з дружиною Валею. Днями вона оголосила, що розлучилася й повернула своє дівоче прізвище. Актор вперше прокоментував розставання.
Зірка серіалу "Будиночок на щастя" Костянтин Войтенко віднедавна офіційно холостяк. Він порвав з дружиною Валентиною Марініною, у шлюбі з якою прожив сім років. Схоже, розлучилися вони мирно й без скандалів, адже розпускати плітки одне про одного не хочуть і все ще спілкуються.
Не пропустіть "Час прощатися": актор Костянтин Войтенко розлучився з дружиною Валентиною
Костянтин Войтенко вперше прокоментував розлучення
Мені здається, що найважливіше зараз – залишатися людиною. Неважливо, що в тебе відбувається. Ти повинен бути людиною, зараз такі часи. Треба нормально спілкуватися,
– поділився Костянтин Войтенко.
Він не вважає, що шквал розлучень під час війни – це проблема. На його думку, зараз куди важливіше, що сім'ї руйнуються не через кризу в стосунках, а через загибель одного з партнерів. Тож, схоже, актор безболісно переживає розставання й думає лише про те, як залишитися хорошим батьком для 6-річної доньки Емілії.
"Моє завдання яке. Я батько. Якщо в мене не вийшло з дружиною, потрібно, щоб в мене вийшло з дитиною. Я повинен бути нормальним гарним батьком. У наші часи, коли руйнуються сім'ї не тільки через розлучення, треба фокусуватися на доброму", – додав Войтенко.
Костянтин Войтенко з донькою Емілією / Фото з інстаграму Валентини Марініної
- Нагадаємо, у вересні 2021 року Костянтин Войтенко розповів про сварку з дружиною. Валентина нібито образилася на нього за участь у проєкті "Танці з зірками", на який провалила кастинг як танцівниця. Через це вони звернулися до психолога.
- Однак дівчина звинуватила чоловіка і шоу в брехні. Як з'ясувалося, їхній шлюб дав тріщину ще у квітні, і "Танці з зірками" тут ні до чого. Подружжя не жило разом і звернулося до сімейного терапевта через "токсичні стосунки", а не через її заздрощі та нереалізованість.
- Згодом Войтенко таки оголосив справжню причину складних стосунків з Валею: "Якщо глобально й чесно – нечесність на самому початку. Коли ти додумуєш за людину, що вона може бути ось такою, коли ти не приймаєш її такою, яка вона є, хочеш переробити її".