Переміг френдзону, – фотографи Ліберови розповіли про свої стосунки та бажання народити дітей
Джерело:Костянтин і Влада Ліберови
Відомі фотографи Костянтин та Влада Ліберови поділилися фактами про своє особисте життя. Вони розповіли про знайомство, дружбу та майбутніх дітей.
Українська пара фотографів – Костянтин і Влада Ліберови – відповіли на запитання підписників в інстаграм-сторіз. Чимало питань стосувалось їхніх стосунків.
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Як познайомилась і скільки разом пара
Костянтин і Влада разом навчалися – в Одеському національному університеті на факультеті юриспруденції. Спершу були друзями, а потім стали парою.
Перші чотири роки навчання дружили, а на п’ятому курсі я закохався. Влада жартує, що я той самий хлопець, що переміг френдзону. Цього року буде 10 років, як ми разом, і 7 років, як ми одружені,
– поділився Костянтин Ліберов.
Ліберови про стосунки / Фото з інстаграм-сторіз
Ліберови про стосунки / Фото з інстаграм-сторіз
Також пара поділилась архівним кадром зі свого весілля.
Ліберови на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз
Ліберови про бажання стати батьками
Ліберови відповіли на запитання, чи робили б те, що роблять зараз, якби мали дитину.
Одна з причин нашої роботи сьогодні – бажання завести дітей у вільній незалежній Україні. Якби діти були вже зараз, особисто мені було б ніяково дивитися їм в очі, знаючи, що я нічого не зробив для їхнього майбутнього, щоб захистити їхній дім,
– каже пара.
Ліберови про батьківство / Фото з інстаграм-сторіз
Хто такі Костянтин і Влада Ліберови
- Ще до повномасштабного вторгнення Костянтин та Влада займалися фотографією, але їхнім основним напрямком було – love story. Вони були одними з найвідоміших фотографів у своїй сфері, які добре заробляли та навіть проводили курси.
- З початку війни подружжя стало воєнними фотографами та волонтерами. Вони документують кадри війни, показують роботу військових та наслідки російського вторгнення, а ще продовжують фотографувати весілля, але цього разу військових.
- Нещодавно Костянтин Ліберов розповів, що потрапив під обстріл. Він фотографував нульові позиції 3-ьої ОШБ, які постійно обстрілюють окупанти.