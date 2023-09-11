Украинская пара фотографов – Константин и Влада Либеровы – ответили на вопросы подписчиков в инстаграм-сториз. Многие вопросы касались их отношений.

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Как познакомилась и сколько вместе пара

Константин и Влада вместе учились – в Одесском национальном университете на факультете юриспруденции. Сначала были друзьями, потом стали парой.

Первые четыре года учебы дружили, а на пятом курсе я влюбился. Власть шутит, что я тот самый парень, что победил френдзону. В этом году будет 10 лет, как мы вместе, и 7 лет, как мы женаты,

– поделился Константин Либеров.



Либеровы об отношениях / Фото с инстаграм-сториз



Либеровы об отношениях / Фото с инстаграм-сториз

Также пара поделилась архивным кадром из своей свадьбы.



Либеровы на свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

Либеровы о желании стать родителями

Либеровы ответили на вопрос, делали бы то, что делают сейчас, если бы у него был ребенок.

Одна из причин нашей работы – желание завести детей в свободной независимой Украине. Будь дети уже сейчас, лично мне было бы неловко смотреть им в глаза, зная, что я ничего не сделал для их будущего, чтобы защитить их дом,

– говорит пара.



Либеровы об отцовстве / Фото с инстаграм-сториз

Кто такие Константин и Влада Либеровы