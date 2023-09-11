Українська пара фотографів – Костянтин і Влада Ліберови – відповіли на запитання підписників в інстаграм-сторіз. Чимало питань стосувалось їхніх стосунків.

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Як познайомилась і скільки разом пара

Костянтин і Влада разом навчалися – в Одеському національному університеті на факультеті юриспруденції. Спершу були друзями, а потім стали парою.

Перші чотири роки навчання дружили, а на п’ятому курсі я закохався. Влада жартує, що я той самий хлопець, що переміг френдзону. Цього року буде 10 років, як ми разом, і 7 років, як ми одружені,

– поділився Костянтин Ліберов.



Ліберови про стосунки / Фото з інстаграм-сторіз



Ліберови про стосунки / Фото з інстаграм-сторіз

Також пара поділилась архівним кадром зі свого весілля.



Ліберови на весіллі / Фото з інстаграм-сторіз

Ліберови про бажання стати батьками

Ліберови відповіли на запитання, чи робили б те, що роблять зараз, якби мали дитину.

Одна з причин нашої роботи сьогодні – бажання завести дітей у вільній незалежній Україні. Якби діти були вже зараз, особисто мені було б ніяково дивитися їм в очі, знаючи, що я нічого не зробив для їхнього майбутнього, щоб захистити їхній дім,

– каже пара.



Ліберови про батьківство / Фото з інстаграм-сторіз

Хто такі Костянтин і Влада Ліберови