Захищаючи Україну: загинув талановитий музикант і диригент Костянтин Старовицький
Костянтин Старовицький загинув на війні у віці 40 років. Він був талановитим музикантом, диригентом та артистом оркестру.
Про непоправну втрату повідомили у Національному академічному духовому концерті, Київській опері та Національній філармонії. Там розповіли, що Костянтин Старовицький загинув, захищаючи Україну.
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Помер Костянтин Старовицький
Костянтину Старовицькому було 40 років. Відомо, що він загинув на Краматорському напрямку у середу, 5 квітня.
Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом – диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель",
– повідомили в Київській опері.
Інформацію про місце й дату прощання повідомлять пізніше.
Костянтин Старовицький / Фото з фейсбуку
Близькі та друзі реагують на втрату
- На втрату відреагувала співачка Ангеліна Карпенко. "Страшна звістка… Сьогодні на Краматорському напрямку, загинув мій колега, диригент та чудовий музикант Костянтин Старовицький. Ми колись разом працювали над виставою… Костя диригував, я співала. Мріяли про сцену, зібрали гарну команду. Тепер він гратиме свою музику разом з Небесним оркестром… Світла та добра пам'ять Герою. Вічний спокій… Україна обовʼязково переможе, ти все зробив для цього!".
- Світлана Мельниченко, хормейстерка: "Новина як сніг на голову. Талановитий диригент, світла і добра людина. Пам'ятаєш, як у 130 у театрі ми писали диктанти. Пам'ятаєш прем'єру дипломної вистави, коли ти за 3 дні вчив партитуру і блискуче продиригував. У небесному оркестрі поповнення... Цінувала і продовжую цінувати нашу дружбу".
- Професорка Леся Дичко: "Прекрасний музикант, виконавець, мій учень по оркестровці. Я пам’ятаю його цікаві перекладення опер Россіні для дерев'яних ансамблів. Завжди товариський, любив музику. Костя, я завжди тебе пам’ятатиму і мені дуже шкода, що сталося таке горе".
Більше про Костянтина Старовицького
Костянтин Старовицький народився у Броварах, навчався на оркестровому факультеті Національної музичної академії України, а також на вокальному і диригентському факультеті на кафедрі симфонічного диригування.
Як диригент-постановник створив виставу "Ріта", що стала номінанткою театральної премії "Київська пектораль" у чотирьох категоріях у 2016 році.
Костянтин з перших днів вторгнення мобілізувався та служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного центру, потім перебував на Харківщині. У нього залишилась дружина, мама та донька.