О невосполнимой потере сообщили в Национальном академическом духовом концерте, Киевской опере и Национальной филармонии. Там рассказали, что Константин Старовицкий погиб, защищая Украину.

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Умер Константин Старовичский

Константину Старовицкому было 40 лет. Известно, что погиб на Краматорском направлении в среду, 5 апреля.

Погиб, защищая страну, Константин Старовицкий, наш коллега, который в Киевской опере был артистом оркестра, а впоследствии – дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель",

– сообщили в Киевской опере.

Информацию о месте и дате прощания сообщат позже.



Константин Старовицкий / Фото из фейсбука

24 Канал выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким погибшего Героя. Вечная память.

Близкие и друзья реагируют на потерю

На потерю отреагировала певица Ангелина Карпенко. "Страшная весть... Сегодня на Краматорском направлении, погиб мой коллега, дирижер и замечательный музыкант Константин Старовицкий. Мы когда-то вместе работали над спектаклем... Костя дирижировал, я пела. Мечтали о сцене, собрали хорошую команду. Теперь он будет играть свою музыку вместе с Небесным оркестром. Светлая и добрая память Герою. Вечный покой… Украина обязательно победит, ты все сделал для этого!".

Светлана Мельниченко, хормейстер: "Новость как снег на голову. Талантливый дирижер, светлый и добрый человек. Помнишь, как в 130 в театре мы писали диктанты. Помнишь премьеру дипломного спектакля, когда ты за 3 дня учил партитуру и блестяще продиригивал. В небесном оркестре пополнение... Ценила и продолжаю ценить нашу дружбу".

Профессор Леся Дичко: "Прекрасный музыкант, исполнитель, мой ученик по оркестровке. Я помню его интересные переложения опер Россини для деревянных ансамблей. Всегда общителен, любил музыку. Костя, я всегда буду тебя помнить и мне очень жаль, что мне очень жаль, что случилось такое горе".

Больше о Константине Старовицком

Константин Старовицкий родился в Броварах, учился на оркестровом факультете Национальной музыкальной академии Украины, а также на вокальном и дирижерском факультете на кафедре симфонического дирижирования.

Как дирижер-постановщик создал спектакль "Рита", ставший номинанткой театральной премии "Киевская пектораль" в четырех категориях в 2016 году.

Константин с первых дней вторжения мобилизовался и служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного центра, затем находился в Харьковской области. У него осталась жена, мама и дочь.