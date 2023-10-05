Композитора та продюсера Костянтин Меладзе підловили папараці. Про його місцеперебування повідомили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Де Меладзе і як він виглядає

За словами пропагандистів, зараз Костянтин Меладзе відпочиває у Швейцарії на одному з курортів поблизу гір. У соцмережах поширюють фото продюсера на тлі розкішного краєвиду. Меладзе сфотографували, коли він курив на подвір'ї. Поруч з ним не було дружини, Віри Брєжнєвої.



Меладзе у Швейцарії / Фото з телеграм-каналів

Костянтин Меладзе мовчить про війну

З початку повномасштабного вторгнення Костянтин Меладзе опублікував лише чорний квадрат в інстаграмі – відтоді він нічого не каже про війну. У себе на сторінці він показує фото з братом (який намагається всидіти на двох стільцях), вітає близьких зі святами.

Водночас Костянтин Меладзе продовжує працювати на російську аудиторію, випускаючи російські пісні. Нещодавно він випустив дует з колишньою учасницею "ВІА Гри" Софією Тарасовою.

Тим часом його дружина Віра Брєжнєва заспівала українською: співачка випустила мініальбом під псевдонімом VERA та зняла кліп на локації під Києвом. У мережі ходять чутки про розлучення пари власне через різне ставлення до війни. Однак підтверджень пліткам немає.