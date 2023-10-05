Композитора и продюсера Константин Меладзе подловили папарацци. О его местонахождении сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.

К слову Продюсер ответил, повлияют ли скандалы Потапа на карьеру Каменских: "Так работает система"

Де Меладзе и как он выглядит

По словам пропагандистов, сейчас Константин Меладзе отдыхает в Швейцарии на одном из курортов вблизи гор. В соцсетях распространяют фото продюсера на фоне роскошного вида. Меладзе сфотографировали, когда он курил во дворе. Рядом с ним не было жены, Веры Брежневой.



Меладзе в Швейцарии / Фото из телеграм-каналов

Константин Меладзе молчит о войне

С начала полномасштабного вторжения Константин Меладзе опубликовал только черный квадрат в инстаграме – с тех пор он ничего не говорит о войне. У себя на странице он показывает фото с братом (который пытается усидеть на двух стульях), поздравляет близких с праздниками.

В то же время, Константин Меладзе продолжает работать на российскую аудиторию, выпуская российские песни. Недавно он выпустил дуэт с бывшей участницей "ВИА Гры" Софией Тарасовой.

Тем временем его жена Вера Брежнева запела по-украински: певица выпустила миниальбом под псевдонимом VERA и сняла клип на локации под Киевом. В сети ходят слухи о разводе пары собственно из-за разного отношения к войне. Однако подтверждений сплетням нет.