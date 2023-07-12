Не знаємо, хто вбивця, – Костянтин Грубич про 17-річну доньку, яка трагічно загинула

В роковини загибелі своєї доньки телеведучий Костянтин Грубич опублікував фото дівчини. До того ж він написав щемливий текст під публікацією. Батько описав свої емоції та переживання через втрату дитини.

Він зауважив, що досі не знає, хто тієї страшну ночі 2014 року, збив його доньку на пішохідному переході в Києві. Телеведучий підозрює, що поліція приховала подробиці страшної трагедії.

Не пропустіть 64-річна Мадонна після раптової госпіталізації склала заповіт: кому дістанеться її спадок

Костянтин Грубич про смерть доньки

Він згадав, що любить та водночас боїться бачити сни з донечкою Олею. "Виникає легкий вайб безмежного щастя бачити та відчувати тебе", – зазначив чоловік. Він також пригадав, що дівчина хотіла бути соціальною працівницею, щоб допомагати немічним людям.

Нам випало найбільше з можливих нещасть. Роки не дають полегшення і розради, біль не вщухає, він може атакувати зненацька. Тому раджу не плекати ілюзій на порятунок у часі. Натомість максимально відволікайтеся: працюйте, спілкуйтеся, допомагайте, воюйте (якщо відчуваєте потугу). Лише не крайте собі душу і не концентруйтеся на своїй втраті,

– написав чоловік.

Підтримка в соцмережах

Підписники підтримали телеведучого. Люди поспівчували втраті Костянтина та написали багато приємних слів:

"Дуже щиро розділяю ваш біль неповторної втрати. Розумію та підтримую, бо самі пройшли через схоже";

"Щиро співчуваю. Це нестерпний біль для батьків, тримайтеся";

"Світла пам'ять красунечці Олюні. Сил всій родині";

"Обіймаю вас";

"Прийміть найщиріші співчуття, дуже шкода. Тримайтеся. Царство небесне вашій донечці".

Зазначимо, Ольга Грубич померла у 2014 році у 17-річному віці. Упродовж трьох тижнів вона перебувала в комі, але лікарям так і не вдалося врятувати дівчину. Відомо, що Оля отримала серйозні травми після ДТП. Аварія відбулася, коли вона близько опівночі поверталася додому. Невідомий водій збив дівчину на пішохідному переході та зник з місця подій.