Міг стати мільйонером: Кошовий назвав хабар, який йому пропонували за місце в партії Зеленського

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий – один з небагатьох близьких друзів Зеленського, які відмовилися йти в політику. Однак через нього намагалися пролізти у Верховну Раду. Гумористу пропонували хабар у мільйони доларів.

Євген Кошовий і Володимир Зеленський дружать багато років, тож дехто думає, що комік може легко повпливати на президента. Так, влітку 2019 року йому пропонували величезний хабар за те, щоб він завів людину у список партії "Слуга народу". Це 10 мільйонів доларів, від яких Кошовий одразу відмовився.

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Кошовому пропонували хабар у 10 мільйонів доларів

Коли він пішов у президенти, я відразу сказав, що в політику не піду, хто б що не пропонував. Під час парламентських виборів я міг би стати мільйонером, але потім як дивитися в очі? Мені пропонували 10 мільйонів за те, щоб завести у список. Я сказав: "Та ні". Він: "Почекай, десять, як це нецікаво?" Я: "Ну ти розумієш, як я потім буду йому в очі дивитися?" У мене навіть душа до цього не лежить,

– пригадав Євген Кошовий.

"Я не з тих людей. Є, мабуть, такі люди, які роблять це як належне. Але мені це не цікаво. Я навіть не знаю, як би я потім поводився. І це б спливло все. І потім як дивитися в очі всім, хто тебе поважав і дивився? Це просто остаточно все втратити. Я не готовий до цього", – додав гуморист.

Євген Кошовий з Володимиром Зеленським / Фото з соцмереж

Цікаво, що українці регулярно звертаються до Кошового з дивними проханнями щодо Зеленського. Наприклад, чоловік у супермаркеті просив про особисту зустріч з президентом.

"Це було в супермаркеті: я з кошиком, і він з кошиком. "Можете, будь ласка, напряму звести?" Я кажу: "А з якого питання?" "Ну, це тільки йому" Ну я кажу, я його запитаю, якщо він відповість... Такі прохання є", – насмішив Євген Кошовий.

До речі, у вересні гумористу довелося виправдовуватися за нагороди від Зеленського – орден "За заслуги" III ступеня. Тоді Кошовий заявив, що їхня з президентом дружба тут ні до чого, бо "такі ордени не дають просто так, за кожною нагородою стоїть якийсь життєвий шлях". Ба більше, на його думку, це відзнака для всієї студії "Квартал 95", адже вони з 2014 року допомагають військовим.