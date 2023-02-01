Евгений Кошевой и Владимир Зеленский дружат много лет, поэтому некоторые думают, что комик может легко повлиять на президента. Так, летом 2019 года ему предлагали огромную взятку за то, чтобы он завел человека в список партии "Слуга народа". Это 10 миллионов долларов, от которых Кошевой сразу отказался.

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Кошевому предлагали взятку в 10 миллионов долларов

Когда он шел в президенты, я сразу сказал, что в политику не пойду, кто бы что ни предлагал. На парламентских выборах я мог бы стать миллионером, но потом как смотреть в глаза? Мне предлагали 10 миллионов за то, чтобы ввести в список. Я сказал: "Да нет". Он: "Подожди, десять, как это не интересно?" Я: "Ну ты понимаешь, как я потом буду ему в глаза смотреть?" У меня даже душа к этому не лежит,

– вспомнил Евгений Кошевой.

"Я не из тех людей. Есть, наверное, такие люди, которые делают это как должное. Но мне это не интересно. Я даже не знаю, как бы я потом вел себя. И это бы всплыло все. И потом как смотреть в глаза всем, кто тебя уважал и смотрел? Это просто окончательно все потерять. Я не готов к этому", – добавил юморист.

Евгений Кошевой с Владимиром Зеленским / Фото из соцсетей

Интересно, что украинцы регулярно обращаются к Кошевому со странными просьбами по поводу Зеленского. К примеру, мужчина в супермаркете просил о личной встрече с президентом.

"Это было в супермаркете: я с корзинкой, и он с корзинкой. "Можете, пожалуйста, напрямую свести?" Я говорю: "А по какому вопросу?" "Ну, это только ему" Ну я говорю, я его спрошу, если он ответит... Такие просьбы есть", – насмешил Евгений Кошевой.

Кстати, в сентябре юмористу пришлось оправдываться за награды от Зеленского – орден "За заслуги" III степени. Тогда Кошевой заявил, что их с президентом дружба здесь ни при чем, потому что "такие ордена не дают просто так, за каждой наградой стоит какой-то жизненный путь". Более того, по его мнению, это отличие для всей студии "Квартал 95", ведь они с 2014 года помогают военным.