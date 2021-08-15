Кортні Кардашян запідозрили у четвертій вагітності: провокативні фото
Джерело:інстаграм Кортні Кардашян
42-річна Кортні Кардашян відрізала довге волосся і продемонструвала коротку стрижку. Світська левиця опублікувала свіжі фото, які наробили галасу в мережі. Щоправда, причиною цього стала не нова зачіска, а округлий животик і чутки про вагітність.
Перед дзеркалом Кортні Кардашян позувала в короткому спортивному топі та штанах з високою талією, які трохи приспустила. Відтак, вона засвітила животик, на якому не проглядався прес.
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Менш як за добу допис набрав 2,6 мільйона лайків. У коментарях фани поширили чутки, що світська левиця вагітна від барабанщика Тревіса Баркера. Одні лише припускали, а інші стверджували, що новими фото Кортні Кардашян оголосила про майбутнє поповнення.
- "Вона вагітна?";
- "Я думаю, що так вона оголосила про вагітність";
- "Вона виглядає як вагітна".
- "Вагітна";
- "Точно вагітна".
Кортні Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці
Кортні Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці
Кортні Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці
Ані Кортні Кардашян, ані Тревіс Баркер не коментують чутки про вагітність. Під нашумілим дописом коханої барабанщик залишив лише романтичний коментар: "Ти досконала".
Розмови про ймовірну четверту вагітність зірки не вщухають понад місяць. Її все частіше помічають в одязі оверсайз, а замість алкогольних коктейлів вона п'є воду з добавками. Можливо, Кортні та Тревіс дійсно готуються до нового етапу стосунків.
Нагадаємо, закохані разом всього вісім місяців, але це не завадило музиканту освідчитися блогерці під час вікенду в Лас-Вегасі:
- Тревіс Баркер свідомо тримав Кортні Кардашян за праву руку на всіх фото з Лас-Вегасу, аби та не засвітила обручку на безіменному пальці.
- Після коментаря стиліста Глена Коко у фанів не залишилось жодних сумнівів щодо заручин. "Тепер я розумію, чому люди одружуються у Вегасі. Вегас – це про кохання і чудове проведення часу", – написав він.