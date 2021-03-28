Днями знаменитість Кайлі Дженнер з'явилася на вечірці Джастіна Бібера. Для світського виходу вона обрала прозорий комбінезон, оксамитову мініспідницю та крихітний топ, який ледь прикрив груди. У звабливому вбранні модель показала всі принади свого тіла.

27-річний канадський співак Джастін Бібер організував вечірку з нагоди виходу нового музичного альбому Justice, на яку запросив успішних колег дружини Гейлі Бібер – Кендалл і Кайлі Дженнер. Остання з них вийшла у світ в дуже провокативному образі.

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Образ Кайлі Дженнер у прозорому вбранні

Світська левиця постала на заході в повністю прозорому сітчастому комбінезоні червоного кольору, який сексуально облягав її розкішне тіло. Груди вона прикрила оксамитовим топом винного кольору, а стегна – крихітною мініспідницею на зав'язці. Образ довершили прозорі туфлі-човники карамельного відтінку та стильний кейс Louis Vuitton.

Бездоганну фігуру Кайлі Дженнер ледь приховала, накинувши наверх яскраво-червоний шкіряний плащ. Волосся зірка зібрала в тугий пучок і зробила макіяж зі стрілками. Цей її образ фоловери оцінили в 5 мільйонів лайків.

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