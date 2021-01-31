Світська левиця Кортні Кардашян часто тішить аудиторію пікантними фото. Днями вона показала, як ніжилась в басейні в крихітному червоному купальнику й завела мережу.

Джерело: інстаграм Кортні Кардашян

Зірка реаліті Кортні Кардашян під час зимового відпочинку часто влаштовує еротичні фотосесії. Вона опублікувала чергову серію світлин, що розбурхали уяву шанувальників.

Спекотно Засмагала топлес: Демі Роуз постала перед камерою повністю оголеною – гарячі фото 18+

Кортні Кардашян у мікробікіні

Американська знаменитість поділилась з шанувальниками, як ніжилась на сонечку в басейні. Вона постала перед камерою в оригінальному червоному крихітному бікіні на тонких бретелях, яке ледь прикривало її інтимні зони.



Кортні Кардашян в бікіні / Фото з інстаграму Кортні Кардашян

Кортні засвітила перед об'єктивом розкішну фігуру: тонку талію та пружні великі груди. Мокрі краплі, що стікали по тілу Кардашян, додавали знімкам особливої перчинки. Спокусливий образ доповнював білий манікюр.

Довге волосся зірка розпустила. Вона позувала повністю без макіяжу, тому продемонструвала натуральну красу. Всього лиш за день гарячі світлини завели мережу, набравши більше 3 мільйонів вподобань.



Кортні Кардашян в бікіні / Фото з інстаграму Кортні Кардашян