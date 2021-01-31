Светская львица Кортни Кардашян часто радует аудиторию пикантными фото. На днях она показала, как нежилась в бассейне в крошечном красном купальнике и завела сеть.

Источник: инстаграм Кортни Кардашян

Звезда реалити Кортни Кардашян во время зимнего отдыха часто устраивает эротические фотосессии. Она опубликовала очередную серию фотографий, что взбудоражили воображение поклонников.

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Кортни Кардашян в микробикини

Американская знаменитость поделилась с поклонниками, как нежилась на солнышке в бассейне. Она предстала перед камерой в оригинальном красном крошечном бикини на тонких бретелях, которое едва прикрывало ее интимные зоны.



Кортни Кардашян в бикини / Фото с инстаграма Кортни Кардашян

Кортни засветила перед объективом роскошную фигуру: тонкую талию и упругую большую грудь. Мокрые капли, что стекали по телу Кардашян, добавляли снимкам особой перчинки. Соблазнительный образ дополнял белый маникюр.

Длинные волосы звезда распустила. Она позировала полностью без макияжа, потому продемонстрировала натуральную красоту. Всего лишь за день горячие фотографии завели сеть, набрав более 3 миллионов лайков.



​Кортни Кардашян в бикини / Фото с инстаграма Кортни Кардашян