Відома британська модель Демі Роуз відпочиває на сонячному іспанському курорті. Судячи з геолокації, знаменитість відправилася на Ібіцу, де засмагала повністю оголеною, та завела мережу відвертими фотографіями.

Джерело: інстаграм Демі Роуз

За особистою сторінкою Демі Роуз в інстаграмі стежать понад 15 мільйонів користувачів мережі. Вони з нетерпінням чекають на нові еротичні фото своєї улюблениці, тому вона майже щодня тішить їх пікантними кадрами. Зокрема, зірка зробила декілька знімків, коли засмагала.

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Демі активно публікує у своєму профілі світлини, зазначаючи в геолокації острів Ібіцу. Вона постає перед камерою у мінімальній кількості одягу, оголює принади спокусливого тіла. А днями зірка опублікувала світлину, де позувала повністю оголеною.

Роуз вирішила не втрачати нагоди й у сонячну погоду відправилася засмагати. Вона приймала сонячні ванни на неймовірно красивій галявині. Також разом із нею засмагала улюблена собачка. Проте найбільше увагу прихильників привернув образ моделі. Дівчина повністю оголилася, демонструючи свої апетитні сідниці.

Демі еротично позувала, лежачи на білосніжній тканині. У руках красуня тримала журнал або книгу, а погляд звабливо відвела вниз. Довге розкішне волосся гаряча брюнетка гарно вклала і забрала назад. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах.



Демі Роуз засмагає топлес / Фото з інстаграму Демі Роуз



Демі Роуз засмагає топлес / Фото з інстаграму Демі Роуз