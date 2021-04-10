Американська підприємиця Кортні Кардашян поділилась архівною серією надзвичайно відвертих кадрів. Зірка показала, як виглядала у 1999 році.

Світська левиця та зірка реаліті Кортні Кардашян продовжує розбурхувати уяву шанувальників гарячими фото. Днями вона поділилась новими відвертими світлинами.

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Архівні пікантні фото Кортні Кардашян

Цього разу американська підприємиця вирішила оприлюднити серію спекотних кадрів з архіву. Зірка показала, як виглядала у 1999 році – тоді їй виповнилося 20 років.

Кортні Кардашян постала перед камерою в чорному мереживному бюстгальтері, що підкреслив її пишні груди. Його світська левиця поєднала з чорними штанами, які підкреслили тендітну талію.

Кардашян зібрала волосся у високий кінський хвіст. На обличчі вона зробила макіяж у стилі 90-х. Зірка нафарбувала повіки блакитними тінями та підкреслила губи бежевим блиском.



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян