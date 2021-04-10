Кортни Кардашян показала архивные фото в нижнем белье и завела сеть
Американская предпринимательница Кортни Кардашян поделилась архивной серией чрезвычайно откровенных кадров. Звезда показала, как выглядела в 1999 году.
Источник:Инстаграм Кортни Кардашян
Светская львица и звезда реалити Кортни Кардашян продолжает будоражить воображение поклонников горячими фото. На днях она поделилась новыми откровенными фотографиями.
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Архивные пикантные фото Кортни Кардашян
На этот раз американская предпринимательница решила обнародовать серию жарких кадров из архива. Звезда показала, как выглядела в 1999 году – тогда ей исполнилось 20 лет.
Кортни Кардашян предстала перед камерой в черном кружевном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышную грудь. Его светская львица соединила с черными брюками, которые подчеркнули хрупкую талию.
Кардашян собрала волосы в высокий конский хвост. На лице она сделала макияж в стиле 90-х. Звезда накрасила веки голубыми тенями и подчеркнула губы бежевым блеском.
Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян
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