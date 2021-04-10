Американская предпринимательница Кортни Кардашян поделилась архивной серией чрезвычайно откровенных кадров. Звезда показала, как выглядела в 1999 году.

Светская львица и звезда реалити Кортни Кардашян продолжает будоражить воображение поклонников горячими фото. На днях она поделилась новыми откровенными фотографиями.

Жарко Кортни Кардашян позировала в крошечном бикини на снегу: откровенные фото

Архивные пикантные фото Кортни Кардашян

На этот раз американская предпринимательница решила обнародовать серию жарких кадров из архива. Звезда показала, как выглядела в 1999 году – тогда ей исполнилось 20 лет.

Кортни Кардашян предстала перед камерой в черном кружевном бюстгальтере, который подчеркнул ее пышную грудь. Его светская львица соединила с черными брюками, которые подчеркнули хрупкую талию.

Кардашян собрала волосы в высокий конский хвост. На лице она сделала макияж в стиле 90-х. Звезда накрасила веки голубыми тенями и подчеркнула губы бежевым блеском.



Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян



Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян