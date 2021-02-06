Засновниця відомого б'юті-бренду Кайлі Дженнер навіть на відпочинку рекламує свою продукцією. Вона зняла еротичне відео, показавши як намастилася олією для засмаги. В кадрі красуня з'явилась в крихітному бікіні, яке ледь прикрило апетитні форми.

23-річна модель разом з донькою, зірковими сестрами та їхніми нащадками відпочиває на островах Теркс і Кайкос. На задньому дворі розкішної вілли Кайлі Дженнер зняла гаряче відео, яким ефектно прорекламувала олію для тіла власного бренду Kylie Skin.

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Кайлі Дженнер у зухвалому бікіні

Для ролика знаменитість обрала чи не найвідвертіший купальник зі свого пляжного гардеробу. Вона постала в крихітному бікіні на зав'язках насиченого синього кольору. Стрінги ледь приховали пікантні зони її тіла, а бюстгальтер прикрив лише соски, дозволивши оголити величезні груди.

Аби привернути увагу до сексуальної фігури Кайлі Дженнер одягла золотий ланцюжок з діамантами, який спадав від шиї до стрункої талії. Спекотний образ вона довершила золотими аксесуарами, хвилястою укладкою і фірмовим макіяжем зі стрілками.

У кадрі зірка покрутила апетитними стегнами і нанесла на тіло олію для засмаги. Так її форми виглядали ще еротичніше. Вкрай відвертий допис оцінили понад 8-мільйонами лайків.

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