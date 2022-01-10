У короткій куртці та білих штанах: Христина Решетник позувала біля ялинки в Києві
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина на різдвяні свята повернулися до Києва, бо до цього відпочивали на Західній Україні. У святковий зимовий вечір вони відправилися на прогулянку до головної ялинки країни.
Зіркова матуся не втратила нагоди відпочити, поки в Києві панує казкова атмосфера різдвяних свят. Христина позувала біля головної ялинки країни, щиро усміхаючись.
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Христина Решетник біля ялинки в Києві
Для прогулянки Решетник обрала комфортний і теплий одяг, оскільки на вулиці було досить прохолодно. На фотографії вона зображена в білих штанах і короткій об'ємній куртці сірого кольору. На голову одягнула чорну шапку, а зі взуття обрала коричневі черевики на низькій підошві.
Волосся Христина вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках.
"Щасливого Різдва", – написала зіркова дружина під фото.
Христина Решетник біля ялинки / Фото з інстаграму Христини Решетник