Коронація Чарльза ІІІ відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Зауважимо, що це коронаційна процесія, яку світ бачить уперше з 1953 року. У мережі показали оздоблення зали для церемонії. І воно привернуло до себе максимум уваги.

Читайте також Коронація Чарльза III: все, що треба знати – хронологія подій

Зал вишукано оздобили перед коронацією

Для оздоблення залу обрали жовтий і блакитний кольори: дивіться відео

Відразу ж обмовимося, декоратори могли випадково підібрати саме жовтий і блакитний колір. Або ж таким чином вони хотіли продемонструвати, що Чарльз ІІІ, який от-от стане Королем Великої Британії, підтримує нашу державу в новому своєму титулі.

Хай там як, а оздоблення локації в цих тонах можна назвати виграшним. Це відмінний колірний акцент. Причому зауважимо, що блакитна частина відведена на гостей церемонії, а жовта – самого Чарльза ІІІ та королеви-консорта Камілли.

Присвята Єлизаветі ІІ

А ось і розгадка кольористики. Швидше за все, таким чином декоратори вирішили вшанувати Єлизавету ІІ. Адже саме в цих кольорах був її особистий прапор.



Особистий прапор Єлизавети ІІ / Фото Wikipedia

Його вивішували на будь-якій споруді, кораблі, автомобілі чи літаку, де вона перебувала або подорожувала. У цьому випадку ми маємо синє тло, жовту літеру "E", а також вінок навколо.

Зауважимо, що блакитний і жовтий кольори для себе обрали Джилл Байден та її внучка. Джилл прибула до Вестмінстерського абатства у блакитній сукні, а її онука – жовтій. Вони спільно представлятимуть на церемонії Джо Байдена, котрий особисто не прибув на коронацію Чарльза ІІІ.



Джилл Байден у блакитній сукні на церемонії / Фото Sky News

Додамо, що главу американської держави критикували через рішення не їхати на церемонію. Водночас історія не знає жодного президента США, котрий би потрапив на коронацію. Тож будемо вважати, що це така неофіційна традиція.