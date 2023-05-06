Коронация Чарльза ІІІ состоится в Вестминстерском аббатстве. Заметим, что это коронационная процессия, которую видит мир впервые с 1953 года. В сети показали отделку зала для церемонии. И она привлекла к себе максимум внимания.

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Зал изысканно украсили перед коронацией

Для украшения зала выбрали желтый и голубой цвета: смотрите видео

Сразу оговоримся, декораторы могли случайно подобрать именно желтый и голубой цвет. Или таким образом они хотели продемонстрировать, что Чарльз ІІІ, который вот-вот станет Королем Великобритании, поддерживает наше государство в новом своем титуле.

Как бы там ни было, а отделку локации в этих тонах можно назвать выигрышной. Это отличный цветовой акцент. Причем заметим, что голубая часть отведена на гостей церемонии, а желтая – Чарльза III и королеву-консорта Камиллы.

Посвящение Елизавете II

А вот и разгадка цветов. Скорее всего, таким образом декораторы решили почтить Елизавету II. Ведь именно в этих тонах был ее личный флаг.

Личный флаг Елизаветы ІІ / Фото Wikipedia

Его вывешивали на любом здании, корабле, автомобиле или самолете, где она находилась или путешествовала. В этом случае у нас есть синий фон, желтая буква "E", а также венок вокруг.

Заметим, что голубой и желтый цвета для себя выбрали Джилл Байден и ее внучка. Джилл прибыла в Вестминстерское аббатство в голубом платье, а ее внучка – желтой. Они будут совместно представлять на церемонии Джо Байдена, лично не прибывшего на коронацию Чарльза ІІІ.

Джилл Байден в голубом платье на церемонии / Фото Sky News

Добавим, что главу американского государства критиковали из-за решения не ехать на церемонию. В то же время история не знает ни одного президента США, попавшего на коронацию. Так что будем считать, что это такая неофициальная традиция.