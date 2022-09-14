Король Чарльз III хоче скромну коронацію у 2023 році, – ЗМІ

Новий король Великої Британії вже починає роздумувати, якою буде його коронація наступного року. Адже найголовніша частина ще не відбулась, його поки що проголосили королем у Раді престолонаступництва. Проте монарх нібито хоче скромну урочистість, аби не розтрачати кошти з податків підданих.

Як розповідають у західних медіа, король Чарльз налаштований на коронацію "прожиткового мінімуму", тобто так, аби платники податків були ближчими зі своїм монархом. За словами інсайдерів, 73-річний король хоче, щоб його церемонія, що фінансується державою, стала маркером його місії зі створення більш фінансово життєздатної королівської родини.

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Як повідомляють його придворні, він це планував багато років. Зокрема вони поділились, що Чарльз III ще раніше казав своїм працівникам, що їм загрожує звільнення через скорочення у Букінгемському палаці. Інсайдер палацу додав, що "всюди демонструватиметься спрощена монархія".

Я не здивуюся, якщо потім побачу на балконі Букінгемського палацу лише Чарльза та Каміллу, Кейт та Вільяма та їхніх дітей,

– сказало джерело.

Королівське джерело видання Daily Telegraph також повідомило про "бюджетні" плани коронації Чарльза: "Вона буде набагато коротшою, меншою, дешевшою і більш доступною для різних громадських груп та конфесій". Йдеться про порівняння з коронацією Єлизавети II у 1953 році: тоді вона обійшлась 1,57 мільйона фунтів стерлінгів, що сьогодні еквівалентно 46 мільйонам фунтів стерлінгів.



Коронація Єлизавети II у 1953 році / Фото Getty Images

Якою може бути коронація Чарльза III

Експерти припускають, що подія відбудеться навесні чи влітку 2023 року. Монарх може бути офіційно коронований 2 червня наступного року, оскільки це був той самий день, коли його мати була коронована у 1953 році.

Очікується, що присяги нового короля залишаться такими ж, як у королеви, але передбачається, що буде запрошено менше гостей – до 2000 осіб. Зокрема може бути менше членів королівської сім'ї та високопосадовців зі всього світу, а сама церемонія буде скорочена через вік Чарльза.



Корона британської монархії / Фото Getty Images

Нагадаємо, що Чарльза ІІІ офіційно проголосили новим королем Великої Британії 10 вересня, через 2 дні після смерті королеви. Все тому, що монархія згідно з традиціями не може бути довго без короля чи королеви, адже це буде загрожувати політичній ситуації. Церемонія відбулась у Сент-Джеймському палаці в Лондоні, після чого Головний герольдмейстер вперше зачитав з балкона палацу основну прокламацію, в якій оголосив колишнього принца – королем Чарльзом III. Монарх став очільником Сполученого Королівства та ще 14 держав співдружності.