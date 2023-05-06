Розкішні карети Чарльза ІІІ і Камілли на коронації: одну з них Єлизавета ІІ називала "жахливою"

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла вирушили на коронацію у Вестмінстерське абатство в сучасній кареті Diamond Jubilee State Coach, яку вперше використали 2014 року.

Карети Чарльза ІІІ і Камілли

У кареті Diamond Jubilee State Coach Чарльз ІІІ і королева Камілла виїхали через Центральні ворота Букінгемського палацу під звуки "Боже, бережи короля" та попрямували до Вестмінстерського абатства. Вона обладнана гідравлічною підвіскою, системою опалення, освітленням, електросклопідйомниками та навіть кондиціонером. Карета була виготовлена для Єлизавети ІІ на честь 60-річчя її правління 2012 року, інформує 24 Канал.

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У ході було залучено 200 осіб особового складу та коней, а впродовж маршруту оркестр зіграв 8 маршів.

Перша карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Примітно, що з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу Чарльз ІІІ й Камілла повертаються в іншій кареті, запряженій вісьма кіньми – Gold State Coach, якій 253 роки. У ній назад їхала й королева Єлизавети ІІ під час своєї коронації 1953 року, а пізніше скаржилася на "жахливу" та незручну поїздку, адже карета була підвішена на шкіряних ременях без пружин. Цікаво, що Gold State Coach є другою найстарішою діючою каретою у Великій Британії.

​Ймовірно, саме тому Його Величність скоротив свій зворотний маршрут, який в Єлизавети ІІ зайняв дві години.

Друга карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Друга карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Друга карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Цікаво, що назад у Букінгемський палац у сучасній кареті Diamond Jubilee State Coach поверталися Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, які нетерпляче махали з вікон.

Кейт і Вільям у кареті на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео