Кареты Чарльза III и Камиллы

В карете Diamond Jubilee State Coach Чарльз ІІІ и королева Камилла выехали через Центральные ворота Букингемского дворца под звуки "Боже, храни короля" и направились в Вестминстерское аббатство. Она оборудована гидравлической подвеской, системой отопления, освещением, электростеклоподъемниками и даже кондиционером. Карета была изготовлена для Елизаветы ІІ в честь 60-летия ее правления 2012 года, информирует 24 Канал.

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В ходе было задействовано 200 человек личного состава и лошадей, а во время маршрута оркестр сыграл 8 маршей.

Первая карета Чарльза ІІІ и Камиллы / Скриншот с видео

Примечательно, что из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец Чарльз ІІІ и Камилла возвращаются в другой карете, запряженной восемью лошадьми – Gold State Coach, которой 253 года. В ней назад ехала и королева Елизаветы II во время своей коронации в 1953 году, а позже жаловалась на "ужасную" и неудобную поездку, ведь карета была подвешена на кожаных ремнях без пружин. Интересно, что Gold State Coach является второй старейшей действующей каретой в Великобритании.

Вероятно, именно поэтому Его Величество сократило обратный маршрут, который в Елизаветы II занял два часа.

Вторая карета Чарльза ІІІ и Камиллы / Скриншот с видео

Вторая карета Чарльза ІІІ и Камиллы / Скриншот с видео

Вторая карета Чарльза ІІІ и Камиллы / Скриншот с видео

Интересно, что обратно в Букингемский дворец в современной карете Diamond Jubilee State Coach возвращались Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, нетерпеливо махавшими из окон.

Кейт и Уильям в карете на коронации Чарльза ІІІ / Скриншот с видео