Карети Чарльза ІІІ і Камілли

У катері Diamond Jubilee State Coach Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла виїхали через Центральні ворота Букінгемського палацу під звуки "Боже, бережи короля" та попрямували до Вестмінстерського абатства. Вона обладнана гідравлічною підвіскою, системою опалення, освітленням, електросклопідйомниками та навіть кондиціонером. Карета була виготовлена для Єлизавети ІІ на честь 60-річчя її правління 2012 року, інформує 24 Канал.

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У ході було задіяно 200 осіб особового складу та коней, а впродовж маршруту оркестр зіграв 8 маршів.

Перша карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Примітно, що з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу Чарльз ІІІ і Камілла повертаються в іншій катері, запряженій вісьма кіньми – Gold State Coach, якій 253 роки. У ній назад їхала й королева Єлизавети ІІ під час своєї коронації 1953 року, а пізніше скаржилася на "жахливу" та незручну поїздку, адже карета була підвішена на шкіряних ременях без пружин. Цікаво, що Gold State Coach є другою найстарішою діючою каретою у Великій Британії.

​Ймовірно, саме тому Його Величність скоротив свій зворотній маршрут, який в Єлизавети ІІ зайняв дві години.

Друга карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Друга карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Друга карета Чарльза ІІІ та Камілли / Скриншот з відео

Цікаво, що назад у Букінгемський палац у сучасній кареті Diamond Jubilee State Coach поверталися Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, які нетерпляче махали з вікон.

Кейт і Вільям у катері на коронації Чарльза ІІІ / Скриншот з відео