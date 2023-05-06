У Лондоні коронували Чарльза III: як усе відбувалося – фото, відео

6 травня у Великій Британії відбулася історична подія – церемонія коронації Чарльза III. За подією слідкував увесь світ: як все відбувалося у яскравих фото та відео переглядайте на Showbiz 24.

6 травня 2023 року розпочалась найграндіозніша подія цього року у Великій Британії. Коронували Чарльза III, який посів престол після смерті його матері, Єлизавети II. Чарльз III є найстаршим королем в історії – він став монархом у 73 роки. 24 Канал зібрав найкращі кадри, фото й відео з події, які варто побачити.

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Від 6 до 8 травня цього року відбуватимуться урочисті святкування. З цієї нагоди у всіх британців ці дні вважаються вихідними. На церемонію коронації зібралось близько 2 тисяч гостей. Це члени королівської родини Британії, інших монарших родин та лідери дружніх країн. За подією слідкували мільйони людей. Лондонці та гості міста, які перебували вздовж маршруту, побачили коронаційну процесію.

По Великій Британії встановили близько 30 великих екранів, де транслювали подію. Також прямий ефір йшов на кількох британських телеканалах, радіо та соціальних мережах.

Коронація Чарльза III – фото і відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронували Чарльза ІІІ / Фото Sky News