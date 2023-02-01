Spice Girls знову разом: гурт може виступити на коронації Чарльза III – чи буде Вікторія Бекхем

Відомий британський попгурт Spice Girls, у складі якого була Вікторія Бекхем, може возз'єднатися на урочистостях в честь коронації Чарльза ІІІ.

У травні цього року планується триденна урочиста коронація сина покійної Єлизавети ІІ. До програми урочистостей включений грандіозний концерт. Саме там має виступити колектив.

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Анонсують вихід на сцену повного складу Spice Girls, в тому числі і Вікторії Бекхем, яка востаннє виступала з гуртом у 2012 році.

Чому саме Spice Girls

Кажуть, що королівські організатори "надзвичайно зацікавлені" залучити колектив до урочистостей, оскільки виконавиці зустрічалися з Чарльзом кілька разів протягом своєї кар'єри і коронація монарха – це саме та подія, заради якої варто разом вийти на одну сцену.

Що відомо про розпад гурту Spice Girls

Spice Girls розпалися у 2000 році. Кожна із співачок вирішила розпочати сольну кар'єру.

Згодом неодноразово намагалися відновити існування, проте без Вікторії Бекхем, яка вирішила присвятити себе бізнесу.

Колектив оголосив про чергове возз'єднання у 2018-му, а влітку наступного року вирушив у тур Великою Британією.

Пізніше спільно з Paramount Pictures анонсували виробництво мультфільму про гурт, в якому мала з'явитися і ексучасниця Вікторія Бекхем. Планувалося, що солістки гурту самі озвучать своїх персонажів.

12 серпня 2012 колектив в повному складі возз'єднався на один день і виступив на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Дівчата заспівали дві пісні – Wannabe і Spice Up Your Life.

Автор: Тетяна Боярчук