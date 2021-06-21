21 червня спадкоємець британського престолу принц Вільям святкує день народження. Герцога Кембриджського вітають із 39-річчям усі прихильники, а також члени королівської сім'ї.

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Букінгемський палац

На офіційній сторінці Єлизавети II опублікували сімейне фото, на якому зображені принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні діти – принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї.

Бажаємо герцогові Кембриджському щасливого дня народження,

– написали під фото.



Букінгемський палац привітав принца Вільяма / Фото з інстаграм-сторіз

Клеренс-гауз

До привітань приєднався батько принца Вільяма принц Чарльз та герцогиня Камілла. У їхньому блозі опублікували світлину з сімейного архіву, де маленький Вільям лежить на колінах у батька. Також показали спільне фото Вільяма, Чарльза та Камілли.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Зазначимо, у відповідь на сторінці герцогів Кембриджських також з'явилося фото принца Вільяма з подякою за всі вітання: "Дякую за всі привітання з днем народження та добрі повідомлення".

Усе життя принца Вільяма наповнене цікавими подробицями та деталями. Наприклад, у дитинстві він отримав шрам у стилі Гаррі Поттера. У 13 років хлопець закохався у супермодель Сінді Кроуфорд. А в Королівських військово-повітряних силах він отримав кумедне прізвисько-каламбур Вільям Рибка. Більше цікавих фактів з життя герцога Кембриджського дізнавайтеся за посиланням.