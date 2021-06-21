21 июня наследник британского престола принц Уильям празднует день рождения. Герцога Кембриджского поздравляют с 39-летием все сторонники, а также члены королевской семьи.

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Букингемский дворец

На официальной странице Елизаветы II опубликовали семейное фото, на котором изображены принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи.

Желаем герцогу Кембриджском счастливого дня рождения,

– написали под фото.

Букингемский дворец поздравил принца Уильяма / Фото из инстаграм-сториз

Клэренс-хаус

К поздравлениям присоединился отец принца Уильяма принц Чарльз и герцогиня Камилла. В их блоге опубликовали фотографию из семейного архива, где маленький Уильям лежит на коленях у отца. Также показали общее фото Уильяма, Чарльза и Камиллы.

Для просмотра фото листайте справа:

Отметим, в ответ на странице герцогов Кембриджских также появилось фото принца Уильяма с благодарностью за все приветствия: "Спасибо за все поздравления с днем рождения и хорошие сообщения".

Всю жизнь принца Уильяма наполнен интересными подробностями и деталями. Например, в детстве он получил шрам в стиле Гарри Поттера. В 13 лет парень влюбился в супермодель Синди Кроуфорд. А в Королевских военно-воздушных силах он получил забавное прозвище-каламбур Уильям Рыбка. Больше интересных фактов из жизни герцога Кембриджского узнавайте по ссылке.