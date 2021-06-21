Принц Вільям народився 21 червня 1982 року у госпіталі святої Марії, що в Лондоні. Через півтора місяця його охрестили в Букінгемському палаці. Принц отримав чотири імені – Вільям Артур Філіп Луї. Вже сьогодні він святкує 39-річчя.

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Дитинство принца Вільяма

Ім'я принца Вільяма викликало "невеликі суперечки" в королівській сім'ї. Новоспечена тоді мати принцеса Діана наполягала, щоб назвати малюка Вільямом. Наступне ім'я – Артур – обрав батько принц Чарльз. Первістка назвали Філіпом на честь герцога Единбурзького, а Луї – на честь Луї Маунтбаттена, дядька принца Філіпа.

Відомо, що 21 червня – день літнього сонцестояння. Астрологи стверджують, що діти, які народжуються в цю пору, є романтичними та надихаючими. Вони часто жертвують своєю енергією та своїми талантами задля вищих цілей.

Герцог Кембриджський народився у лікарні святої Марії. Вже через 30 років у цій самій лікарні з'явилися на світ його діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта.

Свою найпершу закордонну поїздку принц Вільям здійснив у 9-місячному віці. У 1983 році принц Чарльз та принцеса Діана відправилися до Австралії та Нової Зеландії з офіційним візитом. Леді Ді знову наполягла на тому, щоб взяти з собою сина, хоч це було дуже незвично для всієї монаршої сім'ї.



Принцеса Діана з синами / Фото Getty Images

У 13 років Вільям закохався у супермодель Сінді Кроуфорд. Принцеса Діана вирішила зателефонувати знаменитості й запросила її на обід у Кенсінгтонський палац. Кроуфорд зізнавалась, що дуже ретельно підбирала вбрання, щоб виглядати красиво і доречно водночас.

У 1991 році вперше стало відомо, що принц – шульга. Це було великою перешкодою для хлопця, адже він грав у поло, де можна використовувати тільки праву руку. Однак Вільям сумлінно навчався, зокрема, щоб перевершити брата Гаррі.

Того самого року герцог отримав шрам у стилі Гаррі Поттера. Річ у тім, що однокласник вдарив його по лобі ключкою для гольфу.

Юнацтво та освіта

Молодий принц Вільям хотів бути поліціянтом. Та згодом він від принца Гаррі довідався, що повинен бути королем. Цікаво, що у випадку коронації він буде іменуватися як Вільгельм V.

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Після завершення Ітонського коледжу герцог Кебмриджський відправився до Чилі як волонтер. Там він пробув цілий рік – спав під зірками, відстежував рідкісних оленів та танцював сальсу з жителями одного з сіл. Цікаво, що через певний час туди поїхала Кейт Міддлтон.

Вільям завершив Сент-Ендрюський університет. Спочатку він навчався за напрямком історія мистецтв, де познайомився з Кетрін. Згодом принц вивчав географію.



Принц Чарльз з синами / Фото Getty Images

У 2008 році принц Вільям приєднався до Королівських військово-повітряних сил. Там побратими дали хлопцеві кумедне прізвисько-каламбур – Вільям Рибка. Все тому, що Уельс (Wales) було співзвучним з whales (у перекладі – кит).

Принц знає три іноземні мови: французьку, ірландську і суахілі. Коли він прибув до Нової Зеландії, спробував розмовляти мовою корінного народу маорі. У Китаї Вільям намагався привітати господарів дому китайською.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Перший танець закоханої пари відбувся під пісню Еллі Голдінг, співачки та колишньої дівчини принца Гаррі. Вона виконувала композицію Елтона Джона Your Song.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон у 2005 році / Фото Getty Images

Перед весіллям з Кейт Міддлтон Вільяму вдалося поспати лише пів години через крики натовпу під вікном. Тому під час церемонії він дуже боявся заснути або спіткнутися.

29 квітня 2011 року відбулась церемонія одруження принца Вільяма та Кейт Міддлтон. За нею спостерігало понад 25 мільйонів у Великій Британії та близько 2 мільярдів у всьому світі.



Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Після весілля герцог подарував дружині обручку матері, а також сережки з діамантами та сапфірами, які колись належали принцесі Діані.

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Принц зізнавався, що досі називає Кейт Міддлтон університетським прізвиськом (Babykins – дитинко), до того ж це йому дуже подобається. Вільям обожнює сміятися над кумедними звичками дружини.

Герцог і герцогиня Кембриджські живуть у Кенсінгтонському палаці, чотириповерховому будинку, де мешкала молодша сестра королеви, принцеса Маргарет. У ньому є три кухні, три спальні, денна і нічна дитяча кімната та п’ять віталень.

Принц Вільям розповідав, що ретельно готувався до батьківства до народження Джорджа в 2013 році. Він читав довідник в армійському стилі "Татко-спецназ".



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Вподобання герцога Кембриджського