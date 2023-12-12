Цими вихідними королівська родина випустила офіційні різдвяні листівки. Принц і принцеса Уельські поділилися своїм фото, а король Чарльз III та королева Камілла – своєю листівкою. Для неї вони обрали офіційний спільний портрет з коронації – у вишуканих вбраннях та мантіях.
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Архівна листівка покійної королеви
На знак пам'яті про покійну королеву Єлизавету II, у мережі також оприлюднили різдвяні листівки, які видавали понад 70 років тому.
На першому кадрі для картки обрали фото 1949 року, де позує ще принцеса Єлизавета у сукні та з перлинним кольє разом з сином Чарльзом. Листівку тодішня принцеса підписала як Лілібет – так її називали лише найближчі.
Архівні листівки / Фото з інстаграму
Також показали різдвяну листівку, яка містить короля Георга VI з дружиною та доньками, зроблений у Букінгемському палаці в грудні 1938 року. Цікаво, що поруч із принцесою Єлизаветою позує перший королівський коргі Дукі.
Архівні листівки / Фото з інстаграму