Цими вихідними королівська родина випустила офіційні різдвяні листівки. Принц і принцеса Уельські поділилися своїм фото, а король Чарльз III та королева Камілла – своєю листівкою. Для неї вони обрали офіційний спільний портрет з коронації – у вишуканих вбраннях та мантіях.

До слова Діти виросли: Кейт Міддлтон та принц Вільям представили незвичну різдвяну листівку

Архівна листівка покійної королеви

На знак пам'яті про покійну королеву Єлизавету II, у мережі також оприлюднили різдвяні листівки, які видавали понад 70 років тому.

На першому кадрі для картки обрали фото 1949 року, де позує ще принцеса Єлизавета у сукні та з перлинним кольє разом з сином Чарльзом. Листівку тодішня принцеса підписала як Лілібет – так її називали лише найближчі.



Архівні листівки / Фото з інстаграму

Також показали різдвяну листівку, яка містить короля Георга VI з дружиною та доньками, зроблений у Букінгемському палаці в грудні 1938 року. Цікаво, що поруч із принцесою Єлизаветою позує перший королівський коргі Дукі.



Архівні листівки / Фото з інстаграму

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям обрали доволі незвичне фото для різдвяної листівки. Це класичний чорно-білий портрет подружжя разом з дітьми. Зазвичай принц та принцеса Уельські діляться живими кольоровими фото, які роблять на природі. Можливо, так вони хотіли передати символ змін.