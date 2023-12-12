В эти выходные королевская семья выпустила официальные рождественские открытки. Принц и принцесса Уэльские поделились своим фото, а король Чарльз III и королева Камилла – своей открыткой. Для нее они выбрали официальный общий портрет с коронации – в изысканных нарядах и мантиях.

К слову Дети выросли: Кейт Миддлтон и принц Уильям представили необычную рождественскую открытку

Архивная открытка покойной королевы

В знак памяти о покойной королеве Елизавете II, в сети также обнародовали рождественские открытки, издаваемые более 70 лет назад.

На первом кадре для карты выбрали фото 1949 года, где позирует еще принцесса Елизавета в платье и жемчужном колье вместе с сыном Чарльзом. Открытку тогдашняя принцесса подписала как Лилибет – так ее называли только самые близкие.



Архивные открытки / Фото из инстаграма

Также показали рождественскую открытку, содержащую короля Георга VI с женой и дочерьми, сделанную в Букингемском дворце в декабре 1938 года. Интересно, что рядом с принцессой Елизаветой позирует первый королевский корги Дуки.



Архивные открытки / Фото из инстаграма

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали довольно необычное фото для рождественской открытки. Это классический черно-белый портрет супругов вместе с детьми. Обычно принц и принцесса Уэльские делятся живыми цветными фотографиями, которые делают на природе. Возможно, так они хотели передать символ перемен.