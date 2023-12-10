Принц та принцеса Уельські випустили щорічну різдвяну листівку. На ній цього року буде чорно-біле фото всієї сім'ї.
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Різдвяна листівка принца Вільяма та Кейт Міддлтон
Цю світлину зробив фотограф Джош Шіннер на початку цього року. Пара позувала з трьома дітьми: 11-річний принц Джордж став біля мами, 8-річна принцеса Шарлотта вмостилася на стільчику, а 5-річний принц Луї позував біля батька.
Кейт Міддлтон для фото обрала джинси та білу сорочку, а чоловіки постали у чорних штанах і також білих сорочках.
Така класична чорно-біла світлина – доволі рідкісна для королівської родини. Зазвичай вони діляться живими кольоровими фото, які роблять на природі. Можливо, це символ змін для принца та принцеси Уельських, які підвищилися на своїх посадах і продовжують виконувати королівські обов'язки.
Королівська сім'я / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Королівська сім'я готується до Різдва
- Королівські резиденції прикрасили до Різдва, чим хваляться на офіційних сторінках. Наприклад, у Віндзорському замку встановили ялинку завдовжки майже у 7 метрів та прикрасили її понад 2 тисячами вогників. Цю резиденцію може відвідати кожен охочий.
- Принцеса Уельська також вже провела різдвяний концерт "Разом на Різдво", який минув у Вестмінстерському абатстві. Його відвідали інші члени монаршої родини.