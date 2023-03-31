Принц Гійом та принцеса Стефанія оголосили радісну новину – вони стали батьками. Це друга дитина для королівського подружжя Люксембургу.

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Поповнення в королівській сім'ї

Малюк з'явився на світ 27 березня, у понеділок. Через кілька днів зіркові батьки оголосили, що в них народився син. Його назвали Франсуа Анрі Луїс Марі Гійом, скорочено – принц Франсуа.



Принц Франсуа / Фото з інстаграму королівської сім'ї

За традицією, в день народження принца Франсуа у Люксембурзі пролунав салют з 21 гармати.

Принц Франсуа займе третє місце у черзі на престол. Першим є його батько принц Гійом, другим його старший брат Шарль, якому два роки.

Королівська родина Люксембургу