Принц Гийом и принцесса Стефания объявили радостную новость – они стали родителями. Это второй ребенок для королевских супругов Люксембурга.

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Пополнение в королевской семье

Малыш появился на свет 27 марта, в понедельник. Через несколько дней звездные родители объявили, что у них родился сын. Его назвали Франсуа Анри Луис Мари Гийом, сокращенно – принц Франсуа.



Принц Франсуа / Фото из инстаграма королевской семьи

По традиции, в день рождения принца Франсуа в Люксембурге раздался салют из 21 пушки.

Принц Франсуа займет третье место в очереди на престол. Первым его отец принц Гийом, вторым его старший брат Шарль, которому два года.

Королевская семья Люксембурга