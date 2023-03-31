Принц Гийом и принцесса Стефания объявили радостную новость – они стали родителями. Это второй ребенок для королевских супругов Люксембурга.
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Пополнение в королевской семье
Малыш появился на свет 27 марта, в понедельник. Через несколько дней звездные родители объявили, что у них родился сын. Его назвали Франсуа Анри Луис Мари Гийом, сокращенно – принц Франсуа.
Принц Франсуа / Фото из инстаграма королевской семьи
По традиции, в день рождения принца Франсуа в Люксембурге раздался салют из 21 пушки.
Принц Франсуа займет третье место в очереди на престол. Первым его отец принц Гийом, вторым его старший брат Шарль, которому два года.
Королевская семья Люксембурга
- Лидером страны является Великий герцог Люксембурга Анри. Его жена – великая герцогиня Мария Тереза Люксембургская.
- У супругов герцогов пятеро детей: принц Гийом, являющийся наследником и преемником престола, принц Феликс, принц Луи, принцесса Александра и принц Себастьян.