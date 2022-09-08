Королеву Єлизавету II завчасно поховали: хто повідомив про "смерть" монарха

Британська королева Єлизавета II неочікувано "злягла", оскільки королівська сім'я повідомила про медичний нагляд лікарів. До неї у маєток в Шотландії екстренно почали з'їжджатись близькі родичі. Фейковий акаунт під назвою "The Guardian" написав у твітері, що королева вже начебто померла.

Інформація з фейкового акаунту з'явилась 8 серпня близько 17 години. За кілька хвилин допис зник. Чимало телеграм-спільнот та ЗМІ розтиражували "смерть" королеви. Проте варто зазначити, що офіційний твітер-профіль британського видання The Guardian має верифікацію – синю "галочку", водночас як фейковий акаунт – ні.

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Королеву Єлизавету II передчасно поховали / Скриншот з твітера

Наразі жодних офіційних повідомлень про смерть Єлизавети II від королівської сім'ї, видання BBC чи інших уповноважених осіб не надходило.

Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II