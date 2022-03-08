Королева Єлизавета ІІ вперше після перенесеного коронавірусу з'явилась на публіці

7 березня британська монархиня провела особисту аудієнцію з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. З 16 лютого королева припинила виходити у світ, адже занедужала на коронавірус. Тож ця зустріч для Єлизавети ІІ стала першою після перенесеного нею COVID-19.

Її Величність прийняла візит прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який приїхав у Великобританію для переговорів з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном та прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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Зустріч королеви з Джастіном Трюдо відбулась у Віндзорському замку. До слова, туди Єлизавета ІІ вирішила виїхати назавжди. 95-річна монархиня переїхала зі свого постійного місця проживання – Букінгемського палацу у зв'язку зі здоров'ям.



Єлизавета ІІ та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо / Фото Getty Images

Ще під час під час зустрічі міністром оборони Британії Єлизавета ІІ публічно зізналася, що їй "важко рухатися". Пізніше монархиня мала нещастя заразитись коронавірусною інфекцією, тож піддані серйозно занепокоїлися станом здоров'я жінки. Тож було прийняте рішення переселити королеву у більш безпечне місце.

Крім того, у Віндзорському маєтку королева не буде сама, адже сусідами стали її діти. Герцог Йоркський, принц Ендрю живе разом зі своєю ексдружиною Сарою Фергюсон у Роял Лодж, а принц Едвард із дружиною Софі Уессекською – у своїй резиденції у Бегшот-парку, що всього за 18 кілометрів від Віндзора.

Нагадаємо, що королева Великої Британії не залишилася осторонь війни в нашій країні. Монархиня зробила щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України.

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