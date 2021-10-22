Королева Єлизавета II провела ніч у лікарні

Королева Великої Британії у ніч з середи на четвер, з 20 на 21 жовтня, перебувала в госпіталі. Єлизавета II повернулась до Віндзорського замку з нібито гарним настроєм.

Єлизавета II була в лікарні

Про перебування британської королеви у лікарні повідомив Букінгемський палац. Через ніч у госпіталі короля Едуарда 95-річна Єлизавета II скасувала заплановану поїздку до Північної Ірландії.

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Перебування Її Величності в лікарні нібито не пов'язане ні з можливим захворюванням на коронавірус, ні з погіршенням самопочуття. Це лише був огляд фахівцями.

У лікарні на ніч королева залишилась "з практичних міркувань". Лікарі порадили Єлизаветі II більше відпочивати, однак цю пораду вона сприйняла не надто прихильно.

Після поради лікаря щодо кількох днів відпочинку, королева відвідала лікарню в середу вдень для проведення деяких попередніх обстежень, а сьогодні повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в гарному настрої,

– повідомив палац.

Єлизавета II була засмучена через те, що не змогла відвідати Північну Ірландію. Втім, вже у четвер, 21 жовтня, вона повернулась до своїх обов'язків.

Зазначимо, що королевапобувала в лікарні. Востаннє вона була там тоді, коли у 2013 році в неї з'явилися симптоми гастроентериту.



Єлизавета II / Фото Getty Images

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