Королева Єлизавета II провела ніч у лікарні
Джерело:BBC
Королева Великої Британії у ніч з середи на четвер, з 20 на 21 жовтня, перебувала в госпіталі. Єлизавета II повернулась до Віндзорського замку з нібито гарним настроєм.
Єлизавета II була в лікарні
Про перебування британської королеви у лікарні повідомив Букінгемський палац. Через ніч у госпіталі короля Едуарда 95-річна Єлизавета II скасувала заплановану поїздку до Північної Ірландії.
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Перебування Її Величності в лікарні нібито не пов'язане ні з можливим захворюванням на коронавірус, ні з погіршенням самопочуття. Це лише був огляд фахівцями.
У лікарні на ніч королева залишилась "з практичних міркувань". Лікарі порадили Єлизаветі II більше відпочивати, однак цю пораду вона сприйняла не надто прихильно.
Після поради лікаря щодо кількох днів відпочинку, королева відвідала лікарню в середу вдень для проведення деяких попередніх обстежень, а сьогодні повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в гарному настрої,
– повідомив палац.
Єлизавета II була засмучена через те, що не змогла відвідати Північну Ірландію. Втім, вже у четвер, 21 жовтня, вона повернулась до своїх обов'язків.Зазначимо, що королева вперше за 8 років побувала в лікарні. Востаннє вона була там тоді, коли у 2013 році в неї з'явилися симптоми гастроентериту.
Єлизавета II / Фото Getty Images
Королева виходить у світ з тростиною
- 12 жовтня Єлизавета II відвідала службу у Вестмінстерському абатстві. Там Її Величність з'явилась з тростиною – вперше за довгий час. Невідомо, чи вона скористалась тростиною через літній вік, чи стару травму коліна. Також королева тоді зайшла до церкви не через головний вхід, а коротшим шляхом.
- Через 2 дні Єлизавета II прибула на церемонію відкриття шостої сесії Senedd в The Senedd в Кардіффі так само з тростиною, але однаково мала елегантний та красивий вигляд.
- Та ще через кілька днів королева відмовилась від тростини. Вона приймала гостей у Віндзорському замку, де відбувся Глобальний інвестиційний саміт.