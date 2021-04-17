Похмура та самотня: королева Єлизавета II попрощалася з коханим принцом Філіпом

17 квітня відбувся похорон чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа. Для Її Величності та всієї королівської родини це важка втрата. Єлизавета II на церемонії прощання, яка була надзвичайно глибокою і зворушливою, була дуже похмурою та самотньою.

Серце королеви огорнула безмежна туга, адже вона втратила кохання всього життя. Єлизавета II приїхала на похорон сумна та похмура. Хоча було очевидно, що життя принца Філіпа наближається до кінця, однак Її Величності важко змиритися з тим, що коханого вже ніколи не буде поруч.

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Це було видно на глибокому та зворушливому похороні. Королівська кореспондентка видання The Vanity Fair Кеті Ніколл розповіла BBC, що цей похорон не був схожий на жоден інший.

Єлизавета II на похороні чоловіка

Під час телезйомки камери трималися від Єлизавети II на великій відстані, проте навіть це не змогло приховати самотність, яка огорнула королеву. Через обмеження коронавірусу усі члени сім'ї сиділи окремо або зі своїми коханими. Її Величність ж сиділа одна. На обличчі була захисна маска, проте вона не змогла приховати суму.



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Фото BBC

У ковіду немає людяності. Багато сімей пройшли через це. Вдома дивитимуться люди, які дізнаються, що пережила королева.

– сказала Ніколл.

Також кореспондентка зазначила, що Її Величність була стійкою, але водночас дуже самотньою.

Мені здається, це було дуже сердечно бачити, як вона сидить там одна. Це був дуже похмурий образ. Думаю, що сьогодні всі будуть замислюватися над ним,

– зауважила Кеті.



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео



Єлизавета II на похороні принца Філіпа / Скриншот з відео

Похорон принца Філіпа: відео

Зазначимо, згідно з побажаннями принца Філіпа його похорон відбувся в колі найближчих родичів. Чоловік не хотів державного поховання, тому його пам'ять вшанували на приватній службі в каплиці Святого Георгія, а поховали в Королівській усипальниці. Через карантинні обмеження в церкві були присутні лише 30 людей, решта людей під час богослужіння перебували на вулиці.