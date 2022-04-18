Королева Єлизавета II майже не відвідуватиме публічні заходи
Джерело:The Daily Mail
Королева Єлизавета II відмовилася від офіційних заходів. Цього року вона не була на великодній службі, схоже, що Її Величність тепер вкрай рідко відвідуватиме публічні заходи. Ймовірно, це пов'язано з проблемами з рухливістю.
21 квітня королеві Єлизаветі II виповниться 96 років. Останнім часом Її Величність рідко з'являється на публіці, тому перед її виходи перестануть бути регулярними, а стануть приємним бонусом для прихильників монаршої сім'ї.
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За інформацією британських ЗМІ, Єлизавета II вимушена відмовитися від участі в багатьох заходах через проблеми з мобільністю. Тепер представники королівського палацу підтверджуватимуть присутність королеви на тій чи іншій події лише в день, коли вона має відбутися.
Королеві вже давно важко пересуватися, однак вона не хоче з'являтися на публіці в інвалідному візку. Її Величність гідно тримається на тих подіях, які все-таки відвідує.
Зазначимо, службу у Великий четвер, яка відбувалася в каплиці Святого Георгія, замість королеви відвідав її син принц Чарльз з дружиною Камілою. Саме він є спадкоємцем престолу. На великодню службу подружжя приїхало разом з принцом Вільямом та його сім'єю.
У мережі ширилась інформація, що перед Великоднем Її Величності вдалося таємно поспілкувалися з принцом Гаррі та Меган Маркл, які прилетіли на зустріч з королевою перед офіційним візитом до Нідерландів.