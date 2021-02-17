У сукні та хустці з метеликами: королева Ранія зачарувала стильним образом – фото

Королева Йорданії поділилася новою світлиною. Вона продемонструвала стильний вихід у світло-сірій хустці з метеликами та вкотре зачарувала красою.

Королева Ранія оприлюднила світлину, на якій зображена поруч із чоловіком — королем Йорданії Абдаллою II та їхнім сином — принцом Хусейном ібн Абдаллою.

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Стильний look королеви Ранії

Її Величність постала перед камерою у темно-синій сукні довжини міді. Вбрання мало коричневу облямівку, що додавало йому особливого шарму. Такий look Ранія поєднала з коричневими шкіряними туфлями на підборах.

На плечі королева Йорданії накинула світло-сіру хустку з зображенням метеликів. В руці вишукана Її Величність тримала телефон. Її образ доповнювали численні аксесуари: браслет, годинник, каблучки, сережки.

Волосся Ранія вклала в елегантні локони та забрала назад. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж в коричневих відтінках.



Стильний look королеви Ранії / Фото з інстаграму королеви Ранії