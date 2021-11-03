Королева Ранія вийшла в світ у вишиваній сукні: фото нового образу
Джерело:інстаграм королеви Ранії
Йорданська королева Ранія здійснила новий публічний вихід. Її Величність обожнює одяг з вишивкою, тому й цього разу обрала розкішну вишивану сукню.
Королева побувала в йорданському містечку Мафрак, де зустрілася з жителями Аль-Сархана. Вона зазначила, що ентузіазм і досягнення місцевих дуже надихають.
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Образ королеви Ранії
Її Величність опублікувала фото з цієї зустрічі на офіційній сторінці в інстаграмі. На ньому Ранія зображена під час розмови. Королева одягнула довгу атласну сукню чорного кольору з кольоровою вишивкою. Вбрання було комфортним і виглядало дуже святково.
Цього разу вона не вкладала волосся у локони, як це робить зазвичай, а зібрала його в пучок ззаду. Лише декілька коротких пасм спадали на обличчя й додавали образові ніжності. Макіяж Ранії був у світлих коричневих тонах. Серед аксесуарів аутфіт довершили сережки, годинник і каблучка.
Королева Ранія у вишиваній сукні / Фото з інстаграму Її Величності