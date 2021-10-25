Королева Ранія навіть вдома виглядає бездоганно. Теплого сонячного дня вона позувала на терасі та показала корзину з гранатами, якими з нею поділилася Асоціація сільськогосподарських кооперативів Куфрсум для виробників граната.

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Образ королеви Йорданії

Її Величність позувала, сидячи на терасі. Вона постала перед камерою в однотонній рожевій футболці. Оскільки Ранія зображена на фото не в повний зріст, то не видно, з яким низом поєднала її.

Волосся королеви було вкладене в природні локони та майоріло на вітрі. На обличчя вона не наносила косметику, однак одягнула сонцезахисні окуляри. На столі перед королевою стояла корзина з величезними гранатами, які вона з усмішкою фотографувала.

Які смачні гранати! Я вдячна Асоціації сільськогосподарських кооперативів Куфрсум для виробників граната за те, що вони поділилися солодкими плодами своєї праці,

– написала Ранія під фото.



Королева Ранія в рожевій футболці та з гранатами / Фото з інстаграму Її Величності

Нагадаємо, нещодавно королева Ранія разом із чоловіком побувала в Катарі. Для поїздки туди обрала елегантний костюм жовтого кольору, що складався зі штанів та блузки.