Королева побувала в йорданському містечку Мафрак, де зустрілася з жителями Аль-Сархана. Вона зазначила, що ентузіазм і досягнення місцевих дуже надихають.

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Образ королеви Ранії

Її Величність опублікувала фото з цієї зустрічі на офіційній сторінці в інстаграмі. На ньому Ранія зображена під час розмови. Королева одягнула довгу атласну сукню чорного кольору з кольоровою вишивкою. Вбрання було комфортним і виглядало дуже святково.

Цього разу вона не вкладала волосся у локони, як це робить зазвичай, а зібрала його в пучок ззаду. Лише декілька коротких пасм спадали на обличчя й додавали образові ніжності. Макіяж Ранії був у світлих коричневих тонах. Серед аксесуарів аутфіт довершили сережки, годинник і каблучка.



Королева Ранія у вишиваній сукні / Фото з інстаграму Її Величності

Зазначимо, королева Ранія вже не вперше одягає вбрання з вишивкою. В її гардеробі є чимало вишиванок, у яких вона постає під час офіційних виходів. Одні з найефектніших аутфітів – дивіться за посиланням.